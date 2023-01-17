Оплатить коммуналку без комиссии теперь можно в личном кабинете ДЭК

Для клиентов «Якутскэнергосбыт» (филиала ПАО «ДЭК») доступна оплата коммунальных услуг в Личном кабинете компании через систему быстрых платежей (СБП). Это сервис, с помощью которого можно оплачивать услуги ПАО «Якутскэнерго» согласно счет-квитанции в круглосуточном режиме. Средства зачисляются мгновенно и без комиссии.

Оплата через СБП доступна в мобильном приложении «Личного кабинета» ПАО «ДЭК»:

— выберите раздел «Оплатить/Оплатить по QR-коду»;

— выберите приложение того банка, через который хотите совершить платеж за свет, тепло и ГВС;

— все реквизиты и фиксированная задолженность согласно счет-квитанции заполнятся автоматически;

— проверьте наименование получателя и сумму;

— если всё верно, жмите «Оплатить»;

— подтвердите проведение транзакции, операция выполнена.

Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store по названию «ДЭК Якутскэнергосбыт».

При оплате через браузерную версию «Личного кабинета» (Платежи/Оплатить/Оплатить по QR-коду) отразится QR-код. Его необходимо отсканировать камерой мобильного телефона для проведения платежа через приложение банка. В банковском приложении все данные будут заполнены автоматически без возможности исправления суммы платежа согласно счет-квитанции, остается только проверить и подтвердить списание денежных средств. Этот же порядок действий применим при оплате по QR-коду на квитанции – в верхнем углу документа найдите изображение, наведите на него камеру смартфона, дождитесь, пока система считает и предложит перейти к оплате.

Для проверки успешно проведенного перевода необходимо перейти в историю в приложении банка или в «Личный кабинет».