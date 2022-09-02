Оплатили 2,5 млн рублей, чтобы не остаться без канализации

АО «Водоканал» продолжает ограничивать услугу водоотведения (канализации) должникам. На днях специалисты ограничили услугу собственникам двух квартир в доме 33 по улице Кутузова. Сумма их задолженностей составила 59 тысяч рублей.

Всего в этот день без услуги водоотведения могли остаться 87 абонентов, суммарно накопившие долгов на 2,6 миллиона рублей. Ранее им направили уведомления о предстоящем ограничении. Однако, 85 абонентов оплатили накопившуюся задолженность в размере чуть больше 2,5 миллионов рублей. Некоторые из абонентов заключили договор реструктуризации, погасив не менее 50% своей задолженности.

Ограничение услуги водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов – один из способов воздействия на неплательщиков за услуги АО «Водоканал». Ограничить услугу могут абонентам, которые больше 2-х месяцев не оплачивали за потребленные услуги водоотведения, независимо от суммы долга. Перед ограничением абонент получает уведомление. Саму процедуру производят спустя 20 дней после его вручения. В этот срок у абонентов есть возможность погасит задолженность. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации. В случае, если работу канализации все же пришлось ограничить, затраты на эту процедуру также оплачиваются абонентом.

АО «Водоканал» напоминает о необходимости ежемесячно производить оплату за потребленные услуги с 1 по 10 число месяца следующего за расчетным. Также, с 20 по 27 число расчетного месяца необходимо передавать показания приборов учета. О способах оплаты за услуги АО «Водоканал» для физических лиц можно узнать на официальном сайте компании.