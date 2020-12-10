Оплати ЖКУ – стань участником новогодней акции

Для потребителей̆ ГУП «ЖКХ РС (Я)» — физических лиц 30 декабря 2020 года в участках филиала «Коммунтеплосбыт» будет проведен традиционный новогодний розыгрыш с ценными призами.

В акции участвуют все потребители – физические лица из 27 районов в зоне обслуживания предприятия, оплатившие квартплату до 30 декабря.

Определение участников акции осуществляется районным участком «Коммунтеплосбыта»:

Платежная история потребителей̆ должна соответствовать всем условиям акции.

При оплате ЖКУ в кассах в течение декабря потребителю выдают купон участника, который̆ он на месте заполняет и опускает в урну, подтвердив тем самым свое участие.

Потребители, осуществляющие оплату через онлайн-сервисы: сайт и мобильное приложение ГУП «ЖКХ РС (Я)», Сбербанк Онлайн и ГИС ЖКХ, в отделениях почтовой̆ связи и ПАО Сбербанк (кассы, терминалы), тоже участвуют в акции.

Специалисты участков «Коммунтеплосбыта» заполнят купон за каждого потенциального участника с указанием номера лицевого счета и опустят в урну.

Уважаемые потребители! До нового года осталось мало дней. Оплачивайте ЖКУ вовремя: Не копите долги – копите положительные эмоции!

*Подробности акции в участках филиала «Коммунтеплосбыт» и на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — http://jkhsakha.ru/ (активная ссылка в шапке профиля).

Участники-районы: Абыйский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Янский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский и п. Витим Ленского района.