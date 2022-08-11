Оплата ЖКУ в один клик

В Якутии в сентябре запустят новый сервис по оплате ЖКУ в один клик

Жители республики смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн в один клик. В сентябре сервис объединённого платежного документа запустят в Якутске, с 2023 года – в районах. Об этом в своём телегам-канале сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с главами районов.

Это новая система, которая реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева. После её внедрения якутяне получат возможность оплачивать услуги за отопление, воду, свет и газ на едином портале e-yakutia.ru.

«На одном портале объединили все ресурсоснабжающие организации. Теперь чтобы оплатить за свет, воду или газ нужно зайти только на один сайт, а не несколько разных. Там же можно передать показания приборов учёта и внести изменения о количестве жителей или площади жилищного фонда. Всё онлайн без посещения офисов», – уточнил Андрей Тарасенко.

Преимущества есть и для самих ресурсоснабжающих организаций. Сервис позволит пройти проверку по «балансу воды» для получения субсидий на межтарифную разницу без трудозатрат по выявлению и выравниванию технических характеристик обслуживаемого жилищного фонда. Также ожидается увеличение поступлений от населения, то есть снижение дебиторской задолженности.

Напомним, в июле проект был представлен заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Полпред по ДФО положительно оценил проект и отметил, что он является уникальным на территории России и имеет широкий потенциал развития.