Оплата добровольцам за тушение лесных пожаров — на контроле прокуратуры

На контроле прокуратуры республики находится соблюдение прав лиц, участвовавших в тушении лесных пожаров на территории республики. Так, в ходе проверки соблюдения трудовых прав работников специализированных бюджетных учреждений, установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативных актов 386 работникам Авиалесоохраны начисление доплаты за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях труда произведено без применения повышенного районного коэффициента в размере 150 % от должностного оклада. В связи с этим по представлению прокуратуры республики от 15.09.2021 в адрес регионального Правительства произведен перерасчет указанных доплат на сумму 7,9 млн рублей, их выплата планируется до 15.12.2021. Кроме того, прокуратурой республики проводится проверка соблюдения прав лиц, участвовавших на добровольной основе в тушении лесных пожаров, на получение в полном объеме оплаты за выполненные работы по гражданско-правовым договорам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирование, восстановление их прав находится на контроле прокуратуры республики.