Оплачивать ЖКУ необходимо ежемесячно до 10 числа

«Коммунтеплосбыт» напоминает об ежемесячной оплате ЖКУ до 10 числа. Филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» напоминает потребителям, что плату за коммунальные услуги необходимо вносить регулярно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим. Потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» — физические лица могут оплатить ЖКУ в кассах филиалов «Коммунтеплосбыт» по месту проживания, в почтовых отделениях и ПАО Сбербанк (кассы, терминалы). Можно воспользоваться дистанционными способами оплаты без комиссионных сборов и из любой точки доступа: На сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — https://jkhsakha.ru/ (без регистрации в личном кабинете): рубрика «Оплата ЖКУ» в правом верхнем углу/выберите «Банковской картой»/введите номер лицевого счета и сумму/перейдите к оплате.

В «личном кабинете» на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — https://jkhsakha.ru/: в правом верхнем углу на главной странице.

С помощью мобильного приложения JKHSAKHA — «Личный кабинет ГУП «ЖКХ РС (Я)», скачав его в PlayMarket: войдите в аккаунт/добавьте номер лицевого счета/перейдите к оплате.

Через систему Сбербанк Онлайн: раздел «Платежи»/«ГУП ЖКХ» (физ. лица)/введите номер лицевого счета/перейдите к оплате.

В ГИС ЖКХ — http://dom.gosuslugi.ru/: войдите в личный кабинет/«Оплата ЖКУ»/введите сумму/перейдите к оплате.

Через мобильное приложение «Квартплата+», скачав его в Google Play и App Store. Оплатить ЖКУ можно с помощью карт МИР, Visa, Mastecard или Maestro, выпущенных банками России.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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