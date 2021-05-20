Оплачивать ли взносы на капремонт, если дом признан аварийным?

Согласно ч. 2 ст. 169 ЖК РФ взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу.

В соответствии с ч. 2 ст. 174 ЖК РФ в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, средства фонда капремонта используются на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома по решению собственников помещений в этом многоквартирном доме. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, средства распределяются между собственниками помещений дома пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капремонт и взносов, уплаченных предшествующими собственниками.

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции в соответствии с частями 10 и 11 ст. 32 ЖК РФ на основании решения собственников помещений.

В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и изъятия каждого жилого помещения региональный оператор в порядке, установленном нормативно-правовым актом субъекта РФ, обязан выплатить собственникам помещений средства фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими взносов и размерам указанных взносов, уплаченных предшествующими собственниками. При этом жильцы сохраняют право на получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение и иные предусмотренные статьей 32 ЖК РФ права.