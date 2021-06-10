10.06.2021
11:00
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Экономика

Оплачивайте счета по квартире без комиссий и очередей!

  • Взносы в фонд капитального ремонта;
  • Вывоз твёрдых коммунальных отходов;
  • Услуги водоснабжения и водоотведения;
  • Подача тепла и горячего водоснабжения.

И множество других услуг (детский сад, интернет, штрафы и т.д.)

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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