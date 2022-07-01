Оплачивайте счета ДЭК с кешбэком по карте «Мир»

Дальневосточная энергетическая компания совместно с платежной системой «Мир»* проводит акцию для своих клиентов. Все пользователи Личного кабинета клиента ПАО «ДЭК» и мобильного приложения смогут получать кешбэк** в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной по карте «Мир».

Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2022 года. С 1 июля стать участником акции могут и жители Якутии. Для этого необходимо:

— зарегистрироваться в Личном кабинете клиента ПАО «ДЭК» (выбрать регион Республика Саха (Якутия) https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/

— зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир» в личном кабинете клиента или в мобильном приложении ПАО «ДЭК» либо на privetmir.ru по ссылке нажать на кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля. Регистрация карты в программе лояльности должна быть совершена до момента оплаты;

— оплачивать коммунальные услуги картой, зарегистрированной в программе лояльности для держателей карт «Мир» с помощью личного кабинета клиента ПАО «ДЭК» на сайте или в мобильном приложении в период проведения акции.

При соблюдении всех перечисленных условий потребитель получит кешбэк 1% на зарегистрированную карту «Мир», с которой была проведена оплата.

Процент кешбэка по карте «Мир» суммируется к уже предоставляемым банками-партнерами кешбэкам по иным акциям лояльности в соответствии с их правилами и условиями.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена в Правилах на странице_акции

*в лице АО «НСПК» — оператора платежной системы «Мир».

**Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).