Оплачивайте квартплату онлайн и выиграйте отдых на турбазе

Якутское отделение ПАО Сбербанк и ООО ЯПК «Платежи» с 15 ноября 2022 года объявляют совместную новогоднюю акцию «Оплачивайте квартплату онлайн и выиграйте отдых в турбазе!».

К участию в акции допускаются жители г. Якутска, оплатившие жилищно-коммунальные услуги по ноябрь 2022 г. включительно в срок до 18 декабря 2022г. через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн». Им необходимо написать сочинение на тему: «Почему удобно оплачивать жилищно-коммунальные услуги через «Сбербанк-онлайн», объемом не более 1,5 стр. А4 и направить свою работу на электронную почту Ypk2022@yandex.ru.

В письме нужно приложить электронную квитанцию по оплате ЖКУ за ноябрь 2022г., свое фото, указать ФИО, контактный номер телефона. Сочинения будут приниматься до 23 декабря 2022г.

Конкурсная комиссия рассмотрит поступившие сочинения и путем тайного голосования определит 3 победителей конкурса 26 декабря 2022г. Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях ООО ЯПК «Платежи», Якутского отделения ПАО «Сбербанк», а также в СМИ.

Победителям вручается подарочный сертификат:

I место — семейный номер в турбазе «Хрустальная», домик на сутки с панорамными окнами на ночное небо и звезды.

II место — домик в Глэмпинг парке «Берег легенд».

III место — номер в экопарк отеле «Орто Дойду».

Кроме этого, будет 5 поощрительных призов. Призы будут вручены в срок до 30 декабря 2022г.

Обращаем ваше внимание, в акции участвуют те лица, которые направили платежные квитанции, где проведена оплата в адрес тех Управляющих компаний и ТСЖ, с кем заключены договоры с ООО ЯПК «Платежи». Поэтому, перед оплатой жилищно-коммунальных услуг просим проверить список или уточниться у своей Управляющей компании или ТСЖ о наличии договора с ЯПК «Платежи».

Более подробную информацию об условиях акции можно узнать по телефону: 40-20-32. Оплачивайте квартплату онлайн и выиграйте подарочный сертификат в турбазу!

В акции принимают участие следующие Управляющие компании и ТСЖ:

1. ООО «Маген»

2. ООО «Солидарность+»

3. ООО «ЖКХ Столичное»

4. ООО «Согласие»

5. ООО «Кибор»

6. ООО УК ЖКХ «Бюджетник»

7. ООО УК «Якутпромсервис»

8. ООО УК «Юнион»

9. ООО «Юнион»

10. ООО УК «Альтаир»

11. ООО «Ригель»

12. ООО «ЦАДС»

13. ООО «Сайсарский дом»

14. ООО УК «Гарант»

15. ООО УК «Строитель»

16. ООО УК «Теплоэнергия+»

17. ООО УК «Новатор»

18. ООО УК «Гефест»

19. ООО УК «Гармония»

20. ООО УК «Утум+»

21. ООО УК «Алтэр»

22. ООО УК «Веста»

23. ООО «Единство»

24. ООО УК «Эдельвейс»

25. ООО УК «Лидер+»

26. ООО УКМД «Эверест»

27. ООО УК «Туймаада-сервис»

28. ООО УК «ЖКХ-сервис»

29. ООО «Северное единство»

30. ООО УК «Комфорт-Сити»

31. ООО УК «Табагинская»

32. ООО УК «Арт+»

33. ООО УК «Аванта»

34. ООО РИФ

35. ООО УК «Северное»

36. ООО УК «Домашний очаг»

37. ООО УК «Династия»

38. ЖСК Автодорожная, 19

39. ООО «Идеал»

40. ООО «Плутон-Вита»

41. ООО «Жилищный стандарт»

42. ТСЖ «Ломоносова 31»

43. ТСЖ «Лена»

44. ТСЖ «Зеленый луг»

45. ТСЖ «Новосел-2003»

46. ТСЖ Ломоносова-2004

47. ТСЖ Рост

48. ТСЖ Независимость

49. ТСЖ Курашова — 2003

50. ТСЖ 128 квартал

51. ТСЖ «Университетское»

52. ТСЖ Наш дом на Короленко 28

53. ТСЖ «Халтуринский»

54. ТСЖ «Надежда-2011»

55. ТСЖ Курашова 31

56. ТСЖ Курашова 27 корп.1

57. ТСЖ «Петровского 10/5»

58. ТСЖ Пояркова 18

59. ТСЖ Зеленый берег

60. ТСЖ Северная инициатива

61. ТСЖ Сайдыы

62. ТСЖ Надежда

63. ТСЖ «УСПЕХ»

64. ТСЖ «Инвесторы»

65. ТСЖ «Халтурина 14/3»

66. ТСЖ «Победа

67. ТСЖ Курнатовского 3/3

68. ТСЖ «Островского, 4»

69. ТСЖ Губина 3

70. ТСЖ Удача

71. ТСЖ Ломоносова, 27

72. ТСЖ Кирова-2004

73. ТСЖ Свердлова 3/1

74. ТСЖ «Стадухина 82/2»

75. ТСЖ «Солнечный берег»

76. ТСЖ «Престиж»

77. ТСЖ «Алые паруса»

78. ТСЖ Студгородок

79. ТСЖ Белинского 32

80. ООО «Якутскэкосети»

81. ООО «Дом-Строй

82. ИП Бессонов И.С.

83. ООО «ТМК «Периметр»

84. ООО «Форпост СЛМ»

85. ООО «Якуттеплогаз»

86. ООО Системы Контроля Доступа

87. ООО Реалгазсервис

88. АО «Теплоэнергия»

89. МУП «Жилкомсервис»

90. МУП «Пригородная теплосетевая компания».