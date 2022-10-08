Оплачивайте квартплату без очередей и в любое время

Быстрые онлайн-платежи позволяют нам за одну минуту оплатить не только доставку пиццы, воды, услуги такси, но вовремя, и самое главное, без очередей оплачивать квартплату, взносы в детский сад, налоги, госпошлины.

На сегодняшний день существует свыше десяти различных электронных сервисов, которые принимают оплату за вышеперечисленные услуги.

Мы поинтересовались у жителей г. Якутска, каким способом они предпочитают вносить платежи за ЖКУ.

Миля Сынбулатова:

— Все платежи я оплачиваю через «Сбербанк Онлайн». Так удобно. Дочке Мариям 3 года, ходит в среднюю группу «Почемучки» детского сада «Узнавайка» на Лермонтова, 98/1. Если не болеет, то каждый месяц платим 8360 руб., в случае болезни, производится вычет за питание.

Кроме этого, вот уже на протяжении 5-6 лет квартплату также оплачиваю через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Когда не согласна с выставленным счетом, сразу звоню в Управляющую компанию. Электронные квитанции никогда не распечатываю, в приложении есть «история платежей», последние месяцы всегда показывает. Перед оплатой квитанции, всегда сравниваю с предыдущими счетами по квартплате. Налоги, госпошлины тоже оплачиваю онлайн.

Надежда Андросова, депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «КПРФ»:

— Как наш дом перевели на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями, квартплату я оплачиваю через «Сбербанк Онлайн». Там выходят счета АО «Водоканал», Энергосбыт, Фонд капитального ремонта, Управляющей компании. Вывоз мусора ООО «Якутскэкосети» оплатила на год вперед.

Раньше приходилось ездить в офис Управляющей компании и оплачивать в их кассе, но как оказалось, не все деньги они передают поставщикам. Поэтому наш дом стал должником перед АО «Водоканал». Из-за этого около 1,5 лет назад наш дом перевели на прямые платежи.

Если вовремя вносить данные по счетчикам, то проблем нет. Когда забываем или пропускаем, то выставляют счета по нормативу, а это очень много. Ежемесячно 25 числа у меня в телефоне стоит уведомление отправить показания всех приборов учета. Газ оплачиваем на сайте поставщика.

На оплату взносов за детский сад в приложении «Сбербанк Онлайн» стоит автоплатеж, налоги на землю и прочие платежи оплачиваю через сайт «Госуслуги».

Я бы хотела отметить очень хорошую навигацию и компоновку сайта Энергосбыт, там, в личном кабинете собраны все лицевые счета за квартиру, дачу и.т.д.

Не забывайте вносить данные счетчика вовремя!

В виду широкого распространения банкоматов и точек обслуживания по всей России, многие выбирают Сбербанк и с помощью мобильного приложения оплачивают жилищно-коммунальные и другие услуги в одно касание со своего смартфона. Главное, не забывать вносить данные по счетчику вовремя!

Если пропустить пару месяцев подряд, на третий месяц начисления идут по нормативным показаниям, что весьма накладно для большой семьи. Стоит отметить, что при внесении актуальных показаний приборов будет сделан перерасчет, но уже в текущем месяце. В случае, когда семья уезжает на лето в отпуск, можно подавать данные без изменений, например, на сайте АО «Водоканал», региональном портале Госуслуг (https://e-yakutia.ru).

А для тех, кто по старой привычке ходит оплачивать квартплату в кассу, напомним, с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» можно оплатить ЖКУ, не выходя из дома.

Для этого в «Сбербанк Онлайн» переходим в раздел «платежи», выбираем рисунок с домом и открываем услуги по списку: интернет, квартплата, электроэнергия, газ, водоснабжение, теплоснабжение и.т.д. В разделе квартплата указываем свою Управляющую компанию или ТСЖ, далее вводим номер лицевого счета. Если не знаете, его можно запросить в Управляющей компании или посмотреть на предыдущих счетах.

Кроме этого, найти номер лицевого счета можно по домашнему адресу, для этого вводим данные своего адреса, и вы увидите текущее начисление, в завершении нажимаем оплатить.

Теперь оплачивать квартплату, взносы в детский сад, аренду земли и другие платежи очень удобно и просто!