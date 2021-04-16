Оплачивайте коммунальные услуги АО «Теплоэнергия» с кешбэком

АО «Теплоэнергия» присоединилось к региональной программе лояльности «СВОИ». Клиенты Алмазэргиэнбанка теперь могут получить кешбэк 1% при оплате коммунальных услуг картами АЭБ.

Рассчитываться за коммунальные услуги с кешбэком вы можете в следующих пунктах приема платежей АО «Теплоэнергия»:

— г. Якутск, пр. Ленина, 10

— г. Якутск, ул. К. Уткина, 20

— г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 7.

Напоминаем, что оплатить услуги АО «Теплоэнергия» без комиссии вы можете через мобильное приложение «АЭБ Онлайн».

Для оплаты необходимо: выбрать раздел «Оплатить» — «Оплата услуг» — «Все» — «Коммунальные платежи» — «АО Теплоэнергия» — «Частные дома, квартиры, юридические лица» — «Счет списания» — указать «Сумму платежа» — указать «Лицевой счет» — «Оплатить» — проверить данные и, если все верно, то нажать «Подтвердить».

Подключайтесь к системе лояльности «СВОИ» и получайте кешбэк до 40 000 рублей в месяц.

Подробности на сайте svoi.albank.ru и по номеру горячей линии АЭБ 8-800-100-34-22.