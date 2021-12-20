Оперу «Нюргун Боотур» представят в Москве

В рамках столетия Якутской АССР в Государственном театре оперы и балета состоится премьера новой музыкальной редакции национальной оперы Марка Жиркова «Нюргун Боотур Стремительный». В декабре 2022 года спектакль будет показан на сцене Большого театра в Москве.

В Год столетия в 2022 году запланированы мероприятия как в республике, так и за её пределами. Они должны сплотить и ещё больше консолидировать общество для решения задач развития республики, сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на пресс-конференции 20 декабря.

«Это не только проведение культурных мероприятий, но и не поддержка материнства, семей с детьми, сельского хозяйства, других отраслей, также пройдут спортивные состязания, например, Игры народов Якутии в Усть-Алданском районе. Надеюсь, Ысыах в Год столетия пройдёт в традиционном формате», – сказал он.

Подготовка к премьере оперы «Нюргун Боотур Стремительный» уже началась. Эта постановка станет четвертой в истории театра. Впервые «Нюргун Боотур» представили зрителю в 1955 году в Якутске, а затем в 1957 году в Москве.

В премьере заняты ведущие солисты оперы, балетная труппа, хор и симфонический оркестр театра. В постановке спектакля задействована творческая группа специалистов музыкальных театров из разных регионов России: дирижер-постановщик — Константин Хватынец, режиссер-постановщик — Сергей Юнганс, художник-постановщик — Михаил Егоров.

В следующем году в Якутск с большими гастролями приедет Александринский театр. Весной в Национальном художественном музее свыше 50 произведений искусства представит Третьяковская галерея. Как подчеркнул глава, это только малая доля тех событий, которые состоятся в рамках 100-летия ЯАССР.

К 100-летию в Якутии построят 100 социально значимых объектов. Работы идут за счёт федеральных и республиканских средств, в том числе в рамках национальных проектов. В настоящее время уже введено свыше 70 объектов. До конца 2021 года планируется ввести ещё 11 объектов. Это учреждения культуры, спорта, образования. Оставшиеся планируется завершить в 2022 году.