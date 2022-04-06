Оперу «Ньургун Боотур Стремительный» представят в Большом театре

Оперу якутского композитора Марка Жиркова «Ньургун Боотур Стремительный» представят 6 декабря на сцене Большого театра в Москве, передает телеканал «Якутия 24».

В премьере занято 220 человек — это ведущие солисты оперы, балетная труппа, хор и симфонический оркестр, а также главный дирижер московской оперетты Константин Хватынец, художественный руководитель Театра оперы и балета республики Сергей Юнганс, художник-постановщик Михаил Егоров, художник по костюмам Сардана Федотова.

В настоящее время ведется работа над формированием технологической документации спектакля.

Отмечается, что это четвертая постановка оперы в истории ГТОиБ: впервые «Ньургун Боотур» представили зрителю в 1955 году в Якутске, в Москве — в 1957 году.