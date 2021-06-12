Оперсводка МЧС Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 22 природных пожара, за сутки ликвидировано 8. За сутки площадь пожаров уменьшилась на 2 851,9 гектар, на тушение природных пожаров привлекалось 1 129 человек и 153 единицы техники. Продолжается проведение профилактических мероприятий, в течение суток проинструктировано о мерах пожарной безопасности 178 человек и составлено 4 протокола об административном правонарушении.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 15 проб атмосферного воздуха на территории 3 районов. Превышений ПДК не зарегистрировано. Жалоб от населения по поводу задымленности не поступало.

На особом контроле регионального управления МЧС России находится обстановка у населенных пунктов Хандыга, Маар и Арангастах. Для защиты населенных пунктов задействованы пожарные и спасатели МЧС России. Проведены работы по тушению отдельных очагов и дым точек водой, окапывание ручным орудием и увеличение минерализованной полосы. Также задействована авиация ведомства, за сутки вертолетом Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского АСЦ МЧС России произведено 14 сбросов и слито 42 тонны воды. Перехода огня на населенные пункты не допущено.

«Ситуация с лесными пожарами на территории республик постепенно стабилизируется, продолжается поэтапное увеличение группировки сил и средств. Прибыли 223 человека федерального резерва Авиалесоохраны. Ситуация по вилюйской группе районов стабилизировалась, в Томпонском районе прямой угрозы перехода огня на населенный пункт нет, на защиту выставлены спасатели и пожарные федеральной и республиканской оставляющей, лесоохрана и привлеченные добровольцы», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).