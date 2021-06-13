Оперсводка МЧС Якутии на 13 июня

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 19 природных пожаров, за сутки ликвидировано 6. На тушение было задействовано 1051 человек и 142 единицы техники. Продолжается проведение профилактических мероприятий, в течение суток проинструктировано о мерах пожарной безопасности 193 человека и составлено 3 протокола об административном правонарушении.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 9 проб атмосферного воздуха на территории 6 районов. Превышений ПДК не зарегистрировано. Жалоб от населения по поводу задымленности не поступало.

На особом контроле регионального управления МЧС России находится обстановка в вилюйской группе районов, Томпонском и Олекминском районах, где зарегистрировано 8 очагов, на общей площади с момента обнаружения 19 346 га. Для защиты населенных пунктов задействованы пожарные и спасатели МЧС России, огнеборцы Государственной противопожарной службы Якутии, лесопожарные формирования и местное население. Проведены работы по тушению отдельных очагов и дым точек водой, встречный отжиг у н.п. Хандыга, окапывание ручным орудием и увеличение минерализованной полосы. Также задействована авиация ведомства, за сутки вертолетом Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского АСЦ МЧС России произведено 17 сбросов и слито 61 тонна воды. Перехода огня на населенные пункты не допущено.

«Ситуация с лесными пожарами на территории республик постепенно стабилизируется, продолжается поэтапное увеличение группировки сил и средств. Прибыли 223 человека федерального резерва Авиалесоохраны. В случае ухудшения обстановки в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 60 человек личного состава и 9 единиц техники», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).