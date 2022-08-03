Оперштаб: за сутки в Якутии выявлено 128 случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 98 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 10 человек, или 7,8% от общего количества выявленных случаев за сутки (128 случаев). Из них 57,8% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 42,2%.

На 3 августа 2022 года лечение в стационарах получают 7,8% больных, в амбулаторных условиях – 92,2%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 2 919 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 418 693 теста.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики коронавируса привиты 642 527 человек, что составляет 89,6% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 169 747 человек. Это 68% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 3 августа 2022 года можно ознакомиться здесь.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 908 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 117 звонков. На сегодня свободно 12,3% из 243 развёрнутых ковидных коек.