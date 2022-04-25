Оперштаб: за сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 44 человека

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 44 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за сутки в стационары республики госпитализировано 22 человека, или 24,2% от общего количества выявленных случаев за сутки (91 случай). Из них 41,8% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 58,2%.

На 25 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 18,6% больных, в амбулаторных условиях – 81,4%.

За сутки лабораториями республики проведено 833 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 270 052 теста.

Тяжёлые случаи заболевания продолжают регистрироваться у невакцинированных больных. На сегодня первым компонентом привиты 617 985 человек, что составляет 86,2% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 158 697 человек. Это 66,5% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 324 входящих звонка. На сегодня свободно 24,6% из 513 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 268 выездных бригад.