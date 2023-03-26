Оперштаб: за сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 29 человек

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки от COVID-19 выздоровели 29 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализированы 7 человек, или 8,2% от общего количества выявленных случаев за сутки (85 случаев). Из них 61,2% зарегистрировано в Якутске, в районах – 38,8%.

На 26 марта 2023 года лечение в стационарах получают 12,3% больных, в амбулаторных условиях – 87,7%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 1 108 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 798 142 теста.

Тяжёлые случаи заболевания ковидом зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики COVID-19 привиты 722 219 человек. Ревакцинацию прошли 196 632 человека. Это 77,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 26 марта 2023 года можно ознакомиться здесь.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 378 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 36 звонков. На сегодня свободно 25,6% из 133 развёрнутых ковидных коек. Волонтёры не были задействованы.