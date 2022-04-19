Оперштаб: за сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 157 человек

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 157 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 30 человек, или 32,3% от общего количества выявленных случаев за сутки (93 случая). Из них 44,1% заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,9%.

На 19 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 17,5% больных, в амбулаторных условиях – 82,5%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 972 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 255 139 тестов.

Тяжёлые случаи заболевания ковидом регистрируются у невакцинированных больных. На сегодня первым компонентом привиты 616 249 человек, что составляет 85,9% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошёл 157 631 человек. Это 66% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 848 входящих звонков. На сегодня свободно 36,2% из 603 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 407 выездных бригад.