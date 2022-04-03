Оперштаб: за сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 112 человек

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 112 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 17 человек, или 5,2% от общего количества выявленных случаев за сутки (324 случая). Из них 25% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 75,0%.

На 3 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 16,4% больных, в амбулаторных условиях – 83,6%. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины привиты 610 663 человека, что составляет 85,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 153 650 человек. Это 64,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Оперштаб призывает в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 357 входящих звонков. Проведено 2 093 исследования в сутки. Из 755 различных коек для лечения больных COVID-19 свободно – 26,9%. Медицинскую помощь на дому оказали 337 выездные бригады.