Оперштаб Якутии усилит поддержку первичного звена здравоохранения

С наступлением новой волны коронавируса в городах и районах республики основная нагрузка легла на первичное звено здравоохранения – городские поликлиники, центральные районные больницы и участковые амбулатории. В связи с этим глава региона Айсен Николаев поручил оперативным штабам на местах оказывать первичному звену здравоохранения всю необходимую помощь, начиная от предоставления транспорта, заканчивая привлечением волонтёров.

«Пятая волна коронавируса существенно отличается от предыдущих тем, что у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, уровень госпитализации значительно ниже. Однако в разы возросло количество обращений в поликлиники. Это колоссальная нагрузка на систему первичного звена здравоохранения, которую необходимо снимать. Люди должны оперативнее получать квалифицированные медицинские консультации, при амбулаторном лечении обеспечиваться бесплатными лекарствами, а для этого амбулаторное звено должно работать бесперебойно», – сказал Айсен Николаев на заседании Республиканского оперштаба с участием глав районов и городских округов.

Оперативным штабам на местах поручено пересмотреть приоритеты в борьбе с ковид с точки зрения усиления работы первичного звена здравоохранения.

Глава озвучил, что рост заболеваемости по городу Якутску вызвал колоссальные нагрузки на городские поликлиники, поэтому на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» развёрнут дополнительный амбулаторный центр по приёму граждан с острыми респираторными симптомами. «Это снизит нагрузки на городские поликлиники и поможет оперативнее выявлять заболевших», — подчеркнул глава.

Главам районов и городских округов во избежание резкого роста заболеваемости и недопущения перегрузок на первичное звено поручено постоянно мониторить ситуацию с очередями в центральных районных и участковых больницах для принятия оперативных мер по максимальному разобщению людей.

Кроме того, главам районов необходимо постоянно отслеживать появление новых больных, обеспечить большой запас противовирусных лекарств и резерв коечного фонда. Особое внимание также должно быть уделено тому, чтобы охватить тестированием максимальное количество людей. Это важно, чтобы выявлять бессимптомных больных, которые могут стать источником распространения инфекции.

Айсен Николаев отметил, что медицинские бригады при вызове на дом должны забирать анализы у всех членов семьи, а беременные женщины при плановом осмотре в поликлиниках должны проходить обязательное тестирование на ковид.

«По городу Якутску ко мне приходят жалобы, что врачи, приезжающие на вызов, осматривают и берут анализы только у некоторых членов семьи, ссылаясь на разные причины, начиная от того, что они педиатры и взрослых не осматривают, заканчивая тем, что тот или иной член семьи прикреплён к другой поликлинике. Прошу министерство здравоохранения и городской оперштаб чётко отработать, чтобы таких случаев не возникало», – подчеркнул Николаев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Якутии, на сегодняшний день сложная эпидситуация, кроме города Якутска, складывается в Мегино-Кангаласском улусе. Тревожные показатели роста заболеваемости наблюдаются в Усть-Алданском, Алданском, Таттинском и Верхневилюйском районах.

По республике в реанимационных отделениях находятся 78 пациентов, из них 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Также коронавирусом в два раза чаще стали болеть дети, при этом у них болезнь не всегда протекает в лёгкой форме.

Участники совещания отметили, что в борьбе с опасной инфекцией действенной защитой являются вакцинация и ревакцинация. В республике в подавляющем большинстве болеют невакцинированные граждане, а вакцинированные в основном переносят болезнь в лёгкой форме.

На сегодня по республике первым компонентом вакцины от коронавируса привито 79,2% взрослого населения. В трёх районах темпы вакцинации всё ещё не достигли 70%, это Чурапчинский, Намский и Нерюнгринский районы.