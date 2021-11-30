Оперштаб Якутии сообщил в каких районах тяжёлые случаи и высокая летальность

За последнюю неделю количество заболевших новой коронавирусной инфекцией снизилось на 7,1%. На 30 ноября выявлено 249 новых случаев коронавируса, в том числе 103 случая в городе Якутске. Об этом сегодня в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила зампред Якутии, заместитель руководителя оперштаба Ольга БАЛАБКИНА.

Особое внимание оперативных штабов привлекают Мирнинский район, где за последние сутки зафиксировано 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, Нерюнгринский район – 18 случаев, Алданский– 16, Ленский и Хангаласский районы – по 11 случаев.

Также Ольга Балабкина обратила внимание на осложнение эпидситуации в Олекминском и Таттинском улусах, где выявлено по 9 случаев ковида. От одного до семи случаев зарегистрировано в 15-и улусах.

Вице-премьер подчеркнула, что именно вакцинация является единственным безопасным способом борьбы с коронавирусной инфекцией и отметила корреляцию между количеством заболевания и темпом вакцинации. «Для районов, в которых наиболее низкие темпы вакцинации, характерны тяжёлые случаи заболевания, высокая летальность и высокий процент заболевших лиц старше 60-и лет. Приходя на вакцинальные пункты, вы сохраняете и себя и своих близких и тех, кто живёт рядом», – сказала вице-премьер. Наиболее низкие темпы вакцинации в Олекминском, Амгинском, Горном, Намском и Чурапчинском улусах.

В 15-и районах и городе Якутске провакцинировано более 70% взрослого населения. На сегодняшний день первую дозу прививки для профилактики COVID-19 поставили порядка 66% взрослого населения.

Кроме того, Ольга Балабкина призвала принять активное участие в вакцинации против гриппа. «На настоящий момент от гриппа привито 35,4% населения республики. Вакцины от гриппа и коронавируса можно поставить одновременно. Пункты вакцинации открыты в удобное для жителей время, работают выездные прививочные бригады», – сказала зампред.

По словам Балабкиной, в Якутске некоторые общеобразовательные учреждения закрыты по наличию заболевания ОРВИ. Решения об их закрытии в столице и районах республики принимаются по соответствующим распоряжениям и требованиям Роспотребнадзора при превышении эпидемиологического порога по острым респираторным заболеваниям. «При принятии решения о карантине школьники будут переведены на дистанционное обучение», – отметила вице-премьер.