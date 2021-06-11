Оперштаб Якутии сообщил о новых случаях COVID-19

В Якутии на 11 июня выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 59 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;

— Вилюйский район 6 случаев;

— Амгинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;

— Верхневилюйский, Мирнинский, Сунтарский районы по 3 случая;

— Нерюнгринский, Таттинский, Хангаласский районы по 2 случая;

— Алданский, Жиганский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 39579 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончался один человек. Всего с начала пандемии ушли из жизни 704 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 2 895 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 146 503 теста.