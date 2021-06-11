11.06.2021
11:15
207
Коронавирус
Оперштаб Якутии сообщил о новых случаях COVID-19
В Якутии на 11 июня выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 59 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;
— Вилюйский район 6 случаев;
— Амгинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;
— Верхневилюйский, Мирнинский, Сунтарский районы по 3 случая;
— Нерюнгринский, Таттинский, Хангаласский районы по 2 случая;
— Алданский, Жиганский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 39579 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончался один человек. Всего с начала пандемии ушли из жизни 704 человека.
За сутки лабораториями республики проведено 2 895 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 146 503 теста.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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