Оперштаб Якутии сообщает

На 15 февраля 2022 г. выявлено 1 066 новых случаев коронавирусной инфекции.

Лечение в стационарах получают 6,5% больных, в амбулаторных условиях – 93,5%. За сутки выздоровели 1 630 человек, накануне — 2 523.

-г. Якутск – 476 случаев,

-Алданский район – 151 случай,

-Намский район – 83 случая,

-Нерюнгринский район – 65 случаев,

-Мегино-Кангаласский район – 63 случая,

-Таттинский район – 61 случай,

-Нюрбинский район – 32 случая,

-Усть-Алданский район – 29 случаев,

-Амгинский район – 28 случаев,

-Верхневилюйский, Хангаласский районы по 11 случаев,

-Кобяйский район – 10 случаев,

-Оймяконский, Оленекский районы по 9 случаев,

-Олекминский район – 5 случаев,

-Верхоянский, Вилюйский, Томпонский районы по 4 случая,

-Усть-Янский район – 3 случая,

-Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Сунтарский районы — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 3 833 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 082 944 теста.

За последние сутки госпитализировано 85 человек или 7,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 1 066 случаев.

За сутки 45,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 586 918 человек (81,9% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 136 974 человека. Это 57,4% от количества лиц —

у кого наступил срок ревакцинации.

Низкий темп ревакцинации: в Нерюнгринском (46,5%), Мегино-Кангаласском (47,5%), Алданском (47,7%), Оймяконском (48,2%) районах и г. Якутске (49,2%).

Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Волонтерами за сутки отработано 89 заявок. За сутки задействовано 46 волонтеров. Всего поступило 55 210 заявок.