Оперштаб Якутии: Перехода огня на населенные пункты нет

Самолет-амфибия и вертолет Ми-8 МЧС РФ сбросили за сутки 258 тонн воды вблизи сел Тумул, Оюсут и Мар Якутии.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действуют 32 природных пожара на площади свыше 13 тысяч га. Отмечается, что все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Также силами государственной противопожарной службы и спасателями республики выставлены посты безопасности у населенных пунктов Ынахсыт, Эдей, Нюрбачан, Хандыга, Хоро, Далыр и в местности Ууродан. Кроме того, провели работу по созданию и расширению минерализированных полос вдоль сел.

Перехода огня на населенные пункты в Якутии нет.

Близ поселка Хандыга действует пожар на площади 150 га. В настоящее время пожар тушат специализированные подразделения лесоохраны, выставлены посты безопасности, а из населенного пункта Мегино-Алдан, Чурапчинского и Таттинского районов направили дополнительные силы.