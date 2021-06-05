05.06.2021
14:55
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Происшествия

Оперштаб Якутии переезжает

Сегодня. 5 июня, оперативный штаб под руководством первого зампреда Якутии Дмитрия Садовникова решил на борьбу с лесными пожарами направить из резервного фонда правительства Якутии дополнительно 50 млн. рублей.

Как сообщает министр экологии Якутии, оперативный штаб Якутии решено перенести непосредственно в районы тушения лесных пожаров. «Лесопожарная обстановка в Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском находится под контролем оперативного штаба. В эти дни наращивали силы и средства лесопожарных формирований, и мобилизованных, удалось провести работы по защите населенных пунктов, — информирует Сахамин Афанасьев. — На оперативном совещание с федеральным штабом принято решение дополнительно направить федеральный резерв ПДПС 170 человек, с проведением взрывных работ».

Фото: Минэкологии Якутии
Источник: Оперштаб Якутии, Минэкологии Якутии
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