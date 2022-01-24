Оперштаб Якутии объявил всеобщую мобилизацию медиков, включая депутатов ❗

Оперштаб Якутии зовет на бой с заклятым врагом!

За последние несколько дней нагрузка на первичное звено республиканского здравоохранения возросла колоссально и превосходит нормативы в десятки раз. Нужны дополнительные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для медицинского консультирования якутян по телефону.

Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование, и в настоящее время не работает по специальности. С таким призывом сегодня на брифинге оперштаба выступила вице-премьер Ольга Балабкина.

За последние сутки для лечения в стационары республики поступило 107 человек, в том числе 8 детей. Всего за сутки выявлено 1211 новых случаев. Сложная эпидситуация сложилась в городе Якутске, госпитализировано 77 человек за сутки.

Под особым контролем — эпидситуация в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском улусах.

69 тяжелых больных получают необходимое лечение в стационарах, в том числе врачи борются за жизнь 10 пациентов в крайне тяжелом состоянии. «Все они не были вакцинированы», — отметила вице-премьер.

Ольга Балабкина сообщила, что сегодня вся система здравоохранения республики, Роспотребнадзор работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь.

Налажена работа единого телефонного номера 122. Также вызвать врача на дом можно с помощью сервисов «Облачная поликлиника», «Медсеть» либо по дозвону на горячую линию поликлиники по прикреплению. Вице-премьер отметила, что доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для консультирования якутян по телефону. Для оказания первичной помощи призваны народные депутаты Якутии, имеющие медицинское образование.

Плановая медицинская помощь по основным заболеваниям оказывается по перенаправлению в другие медучреждения.

«Несмотря на рост количества заболевших, на высокую скорость распространения нового штамма вируса, у большинства болезнь пока протекает в легкой форме», — сообщила Ольга Балабкина.

По всей республике продолжаются вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты более 560 тысяч якутян, это 78,1% взрослого населения республики. Почти 118 тысяч человек прошли ревакцинацию.

Ольга Балабкина призвала якутян беречь себя и сохранять спокойствие.