Оперштаб Якутии обсудил ряд неотложных мер по противодействию коронавирусу

Произведены передвижки лекарственных препаратов, готовится порядок оплаты труда работникам колл-центра, расширяются возможности для амбулаторного приема пациентов. Эти вопросы рассмотрены на ежедневном республиканском оперштабе под руководством зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной.

Зампред поручила Министерству здравоохранения Якутии ускорить подготовку порядка оплаты труда гражданам, привлеченным на работу в городской колл-центр. Кроме того, совместно с Министерством по физической культуре и спорту медики в ближайшее время должны оценить возможность разворачивания единого амбулаторного центра в зданиях спортивных учреждений города.

На совещании со снабжающими организациями рассмотрены и произведены необходимые передвижки запасов лекарственных препаратов для лечебных учреждений и учреждений постоянного пребывания граждан (интернатов и детских домов). Министерству по физической культуре и спорту, Министерству культуры и духовного развития, Министерству образования и науки необходимо строго контролировать выполнение Указа главы республики об ограничении массовых мероприятий и рекомендаций Роспотребнадзора. Органам местного самоуправления необходимо строго следовать ограничениям на массовые мероприятия.