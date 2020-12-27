Оперштаб Якутии о ситуации с коронавирусом

На 27.12.2020 г. выявлено 192 новых случая COVID-19, в т.ч. 14 носителей новой коронавирусной инфекции:​

-Якутск — 83 случая;

-Мирнинский район 17 случаев;

-Нерюнгринский район 16 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 12 случаев;

-Алданский район 10 случаев;

-Амгинский и Усть-Алданский районы по 6 случаев;

-Верхоянский, Нижнеколымский, Томпонский и Усть-Майский районы по 4 случая;

-Вилюйский, Кобяйский, Момский, Намский и Таттинский районы по 3 случая;

Жиганский, Ленский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;

Нюрбинский, Оймяконский и Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 540 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 858 507 тестов.