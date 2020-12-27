27.12.2020
10:06
213

Коронавирус

Оперштаб Якутии о ситуации с коронавирусом

На 27.12.2020 г. выявлено 192 новых случая COVID-19, в т.ч. 14 носителей новой коронавирусной инфекции:​
-Якутск — 83 случая;
-Мирнинский район 17 случаев;
-Нерюнгринский район 16 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 12 случаев;
-Алданский район 10 случаев;
-Амгинский и Усть-Алданский районы по 6 случаев;
-Верхоянский, Нижнеколымский, Томпонский и Усть-Майский районы по 4 случая;
-Вилюйский, Кобяйский, Момский, Намский и Таттинский районы по 3 случая;
Жиганский, Ленский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;
Нюрбинский, Оймяконский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 540 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 858 507 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх