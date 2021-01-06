Оперштаб Якутии о ситуации с коронавирусом

На 6 января 2021 г. выявлено 120 новых случаев COVID-19, в том числе:



-Якутск 50 случаев; Мирнинский район 11 случаев; Алданский, Нерюнгринский районы по 9 случаев; Мегино-Кангаласский район 7 случаев; Амгинский, Вилюйский районы по 4 случая; Верхоянский, Жиганский, Томпонский, Усть-Майский районы по 3 случая; Верхневилюйский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая; Булунский, Кобяйский, Намский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 457 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 872 870 тестов. За все время в республике зарегистрировано 27211 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии.

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