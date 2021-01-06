06.01.2021
10:37
354

Коронавирус

Оперштаб Якутии о ситуации с коронавирусом

На 6 января 2021 г. выявлено 120 новых случаев COVID-19, в том числе:

-Якутск 50 случаев;

Мирнинский район 11 случаев;

Алданский, Нерюнгринский районы по 9 случаев;

Мегино-Кангаласский район 7 случаев;

Амгинский, Вилюйский районы по 4 случая;

Верхоянский, Жиганский, Томпонский, Усть-Майский районы по 3 случая;

Верхневилюйский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая;

Булунский, Кобяйский, Намский, Оймяконский, Олекминский, Сунтарский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 457 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 872 870 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 27211 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх