25.12.2021
10:08
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Коронавирус

Оперштаб Якутии о новых случаях коронавируса

На 25.12.2021 г. выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции:
 

  • г. Якутск – 35 случаев,
  • Нерюнгринский район – 15 случаев,
  • Алданский район – 12 случаев,
  • Олекминский район – 9 случаев,
  • Мирнинский, Сунтарский районы -по 8 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 7 случаев,
  • Хангаласский район – 5 случаев,
  • Верхоянский район – 4 случая,
  • Среднеколымский район – 3 случая,
  • Нюрбинский, Таттинский районы — по 2 случая,
  • Усть-Майский, Чурапчинский районы -по 1 случаю.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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