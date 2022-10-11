11.10.2022
09:24
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Коронавирус

Оперштаб Якутии о коронавирусе

На 11 октября выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции:

 — г. Якутск – 40 случаев,

— Сунтарский район – 8 случаев,

 — Хангаласский район – 7 случаев, 

 — Алданский район – 6 случаев,

 — Мирнинский район – 5 случаев,

 — Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский районы – по 4 случая,

 — Усть-Алданский район – 3 случая,

 — Амгинский район — 2 случая,

 — Верхнеколымский, Усть-Майский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 514 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 598 069 тестов.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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