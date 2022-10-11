11.10.2022
09:24
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Коронавирус
Оперштаб Якутии о коронавирусе
На 11 октября выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 40 случаев,
— Сунтарский район – 8 случаев,
— Хангаласский район – 7 случаев,
— Алданский район – 6 случаев,
— Мирнинский район – 5 случаев,
— Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский районы – по 4 случая,
— Усть-Алданский район – 3 случая,
— Амгинский район — 2 случая,
— Верхнеколымский, Усть-Майский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 514 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 598 069 тестов.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/
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