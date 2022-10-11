Оперштаб Якутии о коронавирусе

На 11 октября выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 40 случаев, — Сунтарский район – 8 случаев, — Хангаласский район – 7 случаев, — Алданский район – 6 случаев, — Мирнинский район – 5 случаев, — Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский районы – по 4 случая, — Усть-Алданский район – 3 случая, — Амгинский район — 2 случая, — Верхнеколымский, Усть-Майский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 514 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 598 069 тестов.

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