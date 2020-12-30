Оперштаб Якутии не будет расслабляться

Глава Якутии Айсен Николаев 30 декабря провёл завершающее в 2020 году заседание Республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории республики.

Новогодние выходные должны стать периодом социального разобщения, чтобы люди больше времени проводили дома со своими родными и близкими во избежание роста заболеваемости. Айсен Николаев подчеркнул, что в период новогодних праздничных дней главной задачей остаётся недопущение роста заболеваемости.

Как сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина, региональным оперштабом в новогодние дни будет организовано ежедневное дежурство. В крупных городах и районных центрах члены муниципальных оперштабов совместно с правоохранительными органами будут проводить выездные рейды, патрулирования улиц и общественных пространств, профилактические беседы с населением по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер. Волонтёры также продолжат нести дежурство в новогодние выходные и оказывать помощь ветеранам, пенсионерам, одиноко проживающим гражданам.

«2020 год выдался непростым, но мы все вместе справляемся и завершаем год на хорошей ноте. Индекс распространения заболеваемости в регионе опустился ниже единицы, что говорит о постепенном снижении заболеваемости. Также у нас свободно более 50% коечного фонда, выполняется индекс по охвату тестированием, по сравнению с другими регионами страны, у нас низкие показатели летальности. Благодаря усилиям руководства республики, лично главы Айсена Николаева, Якутия одной из первых среди субъектов Дальнего Востока получила партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» производства Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Большое спасибо руководству республики, республиканскому оперштабу за слаженную работу», – отметила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РС (Я)Изабелла Самойлова.

Во всех медицинских организациях определены графики дежурства, дополнительные ковидные бригады, изменён график работ поликлиник и прививочных кабинетов. В республику поступило свыше 3 тысяч доз вакцины от коронавируса, из которых 42% уже использованы. Партия вакцины кроме города Якутска, доставлена в 8 заречных и близлежащих районов республики. Все праздничные выходные прививочная кампания будет идти среди работников социальных учреждений. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова.

По итогам совещания Ил Дархан поблагодарил всех членов Республиканского оперштаба за оперативную и слаженную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией в течение всего года.