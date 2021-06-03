Оперштаб Якутии: Адреса получения вакцины в Якутске на 4 июня 2021

SakhaLife.ru.

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 4 июня 2021 года.

Напомним, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ НА 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА:

Поликлиника № 1 города Якутска (ул. Кирова, д.19, каб. 411, актовый зал, 08:00-20:00, филиал по ул. Семена Данилова 30/1, 09:00-18:00)

Дополнительные пункты:

1. ТРК «Туймаада», 3 этаж холл, ул. Орджоникидзе, д.38, 10:00 -20:00

2. ТЦ «Айсберг» 5-этаж, ул. Лермонтова, д.62/4, 10:00 -20:00

3. с. Пригородное, «Медпункт», ул. Совхозная, д.27, 10:00 -18:00

Медицинский центр г.Якутска (ул. Кальвица, д.3; ул. Северная, д. 23; п. Тулагино, ул. Порядина, д.3; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7, 08:00-20:00)

Республиканская клиническая больница №3 (ул. Кирова, д.34, 08:00-20:00; ул. Горького, д.94, 08:30-15:00)

Якутская городская больница № 2 (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, 08:00- 20:00; мкр. Марха, ул. Березовая, д. 11, 08:00-20:00)

Дополнительные пункты:

1. Центр культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, д.25, 10:00-16:00

2. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, д.10, второй этаж, 08:00-20:00

3. ТЦ «УРАСА МОЛЛ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.6, 10:00-16:00

4. Дом культуры «Ритм», с. Маган, ул. Алымова, д. 3/1, 08:00 -17:00

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31, 08:00 – 20:00)

Дополнительные пункты:

1. Государственный театр Эстрады Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, д.47, 08:00-19:00

2. МФЦ, ул. Аммосова д.18, 09:00-18:00

3. Медицинская клиника «Diamond Clinic», ул. Октябрьская, д. 20/1, 5-этаж, 09:00-15:00

4. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ул. Пояркова, д.4, 10:00-18:00