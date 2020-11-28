Оперштаб Якутии: 215 новых случаев коронавируса
На 28.11.2020 г. выявлено 215 новых случаев COVID-19, в т.ч. 49 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 114 случаев;
-Оленекский район 8 случаев;
-Горный район 7 случаев;
-Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский и Сунтарский районы по 6 случаев;
-Вилюйский и Оймяконский районы по 5 случаев;
-Амгинский, Верхневилюйский, Кобяйский и Нюрбинский районы по 4 случая;
-Аллаиховский, Жиганский, Ленский, Намский, Олекминский и Усть-Алданский районы по 3 случая;
-Анабарский, Верхоянский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Момский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 1 случаю.
Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки — 4.
За сутки лабораториями республики проведено 4 321 исследование на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 775 642 теста.
+7 (999) 174-67-82