Оперштаб Якутии: 215 новых случаев коронавируса

На 28.11.2020 г. выявлено 215 новых случаев COVID-19, в т.ч. 49 носителей новой коронавирусной инфекции: -Якутск – 114 случаев; -Оленекский район 8 случаев; -Горный район 7 случаев; -Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский и Сунтарский районы по 6 случаев; -Вилюйский и Оймяконский районы по 5 случаев; -Амгинский, Верхневилюйский, Кобяйский и Нюрбинский районы по 4 случая; -Аллаиховский, Жиганский, Ленский, Намский, Олекминский и Усть-Алданский районы по 3 случая; -Анабарский, Верхоянский и Хангаласский районы по 2 случая; -Момский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 1 случаю. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки — 4. За сутки лабораториями республики проведено 4 321 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 775 642 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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