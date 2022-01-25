25.01.2022
11:20
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Коронавирус

Оперштаб Якутии: 1 525 новых случаев COVID-19

На 25.01.2022 г. выявлено 1525 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 1250 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район — 92 случая,
  • Верхневилюйский район – 42 случая,
  • Алданский район — 32 случая,
  • Намский район — 25 случаев
  • Таттинский район – 17 случаев,
  • Томпонский, Усть-Алданский районы по 10 случаев,
  • Момский район – 8 случаев,
  • Мирнинский район – 6 случаев,
  • Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 5 случаев,
  • Амгинский район – 4 случая,
  • Верхоянский, Вилюйский, Горный, Кобяйский районы по 2 случая,
  • Нерюнгринский район — 1 случай.
    За сутки лабораториями республики проведено 5312 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 891 145 тестов.

За прошедшие сутки на лечение в стационары республики поступили 135 человек с диагнозом COVID-19 из 1525 новых выявленных случаев заболевания.

В стационары г. Якутска поступило 89 человек, в районах – 46.

За сутки в стационары поступили 3 ребёнка.

В стационарах республики в тяжелом состоянии находятся 53 пациента.

В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжёлых больных, ВСЕ были невакцинированы.

Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.

Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 562 708 человек
(78,5% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 118 098 человек
Это 58,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: Оперштаб Якутии
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