Оперштаб Якутии: 1 525 новых случаев COVID-19
На 25.01.2022 г. выявлено 1525 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 1250 случаев,
- Мегино-Кангаласский район — 92 случая,
- Верхневилюйский район – 42 случая,
- Алданский район — 32 случая,
- Намский район — 25 случаев
- Таттинский район – 17 случаев,
- Томпонский, Усть-Алданский районы по 10 случаев,
- Момский район – 8 случаев,
- Мирнинский район – 6 случаев,
- Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 5 случаев,
- Амгинский район – 4 случая,
- Верхоянский, Вилюйский, Горный, Кобяйский районы по 2 случая,
- Нерюнгринский район — 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 5312 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 891 145 тестов.
За прошедшие сутки на лечение в стационары республики поступили 135 человек с диагнозом COVID-19 из 1525 новых выявленных случаев заболевания.
В стационары г. Якутска поступило 89 человек, в районах – 46.
За сутки в стационары поступили 3 ребёнка.
В стационарах республики в тяжелом состоянии находятся 53 пациента.
В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжёлых больных, ВСЕ были невакцинированы.
Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь.
Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.
Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Первым компонентом привиты 562 708 человек
(78,5% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 118 098 человек
Это 58,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
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