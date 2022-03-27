Оперштаб: выздоровевших больше, чем заболевших

По данным оперштаба Якутии на 27 марта, за последние сутки госпитализировано 25 человек или 6,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 375 случаев.

За сутки 22,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,6%.

На 27.03.2022 лечение в стационарах получают 14,3% больных, в амбулаторных условиях – 85,7%.

За сутки выздоровели 453 человека. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 608 023 человека (84,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 234 человека. Это 63,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.