Оперштаб: выявлено 3 493 заболевших

Всего за сутки выявлено 3 493 случая инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксирован 3 381 заболевший COVID-19.

По сведениям Оперштаба Якутии, за сутки в республике госпитализировано 125 человек из числа новых случаев COVID-19, накануне — 141. У большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, что обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 2 162 человека, накануне — 2 403.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, что обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 577 897 человек (80,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 129 402 человека. Это 54,0% из тех, у кого наступил срок ревакцинации.