Оперштаб: В Якутске клубы, кафе и бары работают с нарушениями

По результатам контрольных рейдов сводной группы оперативного штаба г. Якутска 10 октября составлено 10 актов о несоблюдении требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В субботу сводная группа городского оперштаба проверила кафе «Умед», бары «Мята лаундж», «Легенда», «Крыша», «Новый Пекин», «Томагвк», «Туман», «География», «Мохито», «Куба», «Проект Х», рестораны «Прага», «Пекинская утка», «Number one», «Гаваи», «Олонхо», банкетный зал «Алаас», клубы «Ремикс», «ТНТ», «Евразия», «Сунгари», «Фасоль», «Чаплин» и кафе разливного пива «Токко».

Нарушения выявлены в клубах «Ремикс», «Легенда», «ТНТ», «Евразия», барах «Куба», «География», «Томагвк», «Туман», кафе «Токко» и «Умед». Составлены протоколы по 3.8 КоАП РС (Я).

Председатель административной комиссии города Якутска Феликс Антонов отметил, что данные заведения нарушали указ главы республики.

«У нарушителей не установлен специальный режим допуска, то есть в заведения пропускали людей без маски и не проверяли температуры. Общепиту разрешено работать до 12 часов ночи с соблюдением всех мер безопасности, и без массовых развлекательных мероприятий. Одна из мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции – закрытие ночных клубов», — прокомментировал Феликс Антонов.

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям торговых и развлекательных предприятий, организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Только соблюдение санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и избежать введения жестких ограничительных мер.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.