02.06.2021
21:05
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Коронавирус

Оперштаб: в Якутию поступила новая партия вакцин

Сегодня, 02.06.2021, в республику поступила дополнительная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гамковид ВАК» 1400 доз и «Эпивак» 2555 доз.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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