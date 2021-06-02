Оперштаб: в Якутию поступила новая партия вакцин

Сегодня, 02.06.2021, в республику поступила дополнительная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гамковид ВАК» 1400 доз и «Эпивак» 2555 доз.

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