Оперштаб: В Горном и Хангаласском улусах тяжелая ситуация

За последние сутки в Якутии ликвидировано 18 лесных пожаров на территории 27 125 гектаров, также локализовано 18 лесных пожаров на территории 27 754 гектаров. Об этом в ходе ежедневного брифинга оперативного штаба республики по лесным пожарам сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

По словам Дмитрия Садовникова, в регионе сегодня действует 323 пожара на территории более 1 млн гектаров.

Идут работы по тушению 90 лесных пожаров на территории 463 941 гектар. «За последние сутки обнаружено 36 новых очагов пожаров. Всего на тушении пожаров работают 2 715 человек и 350 единиц техники», – сообщил первый вице-премьер.

В зоне контроля находится 206 пожаров.

«Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в Горном и Хангаласском улусах, а также в вилюйской группе районов, в частности, Сунтарском улусе. Также действуют пожары на особо охраняемых природных территориях – в парке «Ленские столбы» и в Олёкминском государственном природном заповеднике», – сказал Дмитрий Садовников.