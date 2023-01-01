Оперштаб в администрации СОНТ «Сатал» продолжает прием заявок от граждан

Поступило 52 заявки на восстановление системы теплоснабжения в микрорайоне «Сатал», из них 10 связаны с отоплением в жилых домах, остальные гаражи и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников после заседания оперативного штаба.

Напомним, в администрации «Сатал» развернут оперативный штаб, который занимается приемом заявок от пострадавших и координацией восстановительных работ.

✔️«Назначены ответственные по сбору заявок за выдачу ГСМ, организацию пункта временного размещения, организацию охраны имущества. Работают аварийные службы АО «Теплоэнергия», «Водоканал», ГУП «ЖКХ» и также частные управляющие компании, кто отозвался на эту непростую ситуацию, мы благодарим их. Будем работать, координировать, чтобы устранить аварийную ситуацию. Думаю, что с задачей в течение суток справимся», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Как сообщил руководитель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Якутии Дмитрий Лепчиков в пункт временного размещения обращений не поступало.

✔️«Микрорайон «Сатал» разделен на кварталы и закреплены ответственные из управ городского округа «Якутск». Во всех кварталах сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа газовых и коммунальных служб. Они проводят подомовой обход в микрорайоне и восстановительные работы. В пострадавших домах целенаправленно ведутся усиленные восстановительные работы сформированными бригадами», — сообщил председатель Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков.

Источник: ткг Якутия. Оперштаб