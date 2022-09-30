Оперштаб: тяжёлые случаи заболевания у невакцинированных

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки от COVID-19 выздоровели 673 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 23 человека, или 12,2% от общего количества выявленных случаев за сутки (189 случаев). Из них 47,6% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 52,4%.

На 30 сентября 2022 года лечение в стационарах получают 11,2% больных, в амбулаторных условиях – 88,8%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 2 356 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 581 925 тестов.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

На сегодня первым компонентом вакцины для профилактики ковида привиты 679 158 человек, что составляет 94,7% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 184 453 человека. Это 73,4% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 30 сентября 2022 года можно ознакомиться здесь.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 313 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 87 звонков. На сегодня свободно 22,2% из 284 развёрнутых ковидных коек. Волонтёры не были задействованы.