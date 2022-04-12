Оперштаб: Спад!

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 244 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 27 человек, или 27,6% от общего количества выявленных случаев за сутки (98 случаев). Из них 49% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 51%.

На 12 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 17,7% больных, в амбулаторных условиях – 82,3%.

За минувшие сутки проведено 1 290 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Тяжелые случаи заболевания продолжают регистрировать у невакцинированных больных. Первым компонентом вакцины от ковида привиты 613 496 человек, что составляет 85,6% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 155 877 человек. Это 65,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Оперштаб напоминает, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 2 090 входящих звонков. На сегодня свободно 25% из 645 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 414 выездных бригад.