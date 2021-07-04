Оперштаб сообщил о самых опасных пожарах Якутии

За сутки ликвидировано три пожара в Горном, Намском и Хангаласском улусах, в девяти районах локализовано 20 пожаров. Об этом на вечернем заседании оперативного штаба Якутии по лесным пожарам 3 июля сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Алексей Агеев, докладывая об оперативной обстановке.

На территории Якутии работы по тушению проводятся в отношении 88 пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 242 845 гектаров. Локализовано 20 пожаров на площади 26 тысяч гектаров на территории девяти районов.

«С утра в Вилюйском районе обнаружен один пожар на площади 5 га, по которому принимаются меры по тушению. Ликвидировано, по оперативным данным, три пожара на площади 376 га на территории Намского, Хангаласского и Горного районов. В пределах десятикилометровой зоны действует 14 лесных пожаров, по которым принимаются меры по тушению», – доложил представитель Минэкологии.

Всего, по данным Алексея Агеева, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда и на землях ООПТ зарегистрировано 780 лесных пожаров общей площадью 779 386,76 гектаров. На контроле в системе ИСДМ-Рослесхоз находится 388 термических аномалий на общей площади 891 776 гектаров.

С докладами выступили главы и заместители глав Томпонского, Усть-Майского, Горного, Усть-Алданского, Вилюйского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и других улусов.

По данным главы Томпонского района Якова Степанова, идёт работа по тушению двух лесных пожаров. Пожар в 12-и км. от села Мегино-Алдан тушат 103 человека и 21 единица техники. К сожалению, сломался бульдозер. Однако председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков сообщил, что из Якутска отправлена машина, которая должна привезти в Томпонский улус материальную помощь, в том числе запчасти для ремонта техники. Второй пожар находится в 2 км. от населённого пункта Ударник. На его окараулировании – 9 человек, и трое на лодке пытаются обойти пожар с другой стороны.

В ближайшее время в Томпонском районе планируется произвести отжиг от федеральной дороги «Колыма», и на непродолжительное время с привлечением ГИБДД будет приостановлено движение автотехники кроме спецмашин.

В Усть-Майский район прибыл вертолёт МЧС с водосливным устройством. «Но сегодня вертолёт не смог работать из-за большой задымлённости, в план поставили на завтра. Как установится нормальная видимость, вертолёт начнёт отрабатывать», – сообщил глава Усть-Майского района Александр Антипин.

По данным главы Усть-Алданского улуса Алексея Федотова, на тушении лесного пожара около села Бярийе работают 99 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара на сегодня составила 1 500 гектаров.

На территории Горного улуса действует 21 пожар, на тушение привлечено 378 человек и 52 единицы техники. Особое опасение вызывает пожар, находящийся рядом с селом Кёрялях. Также особое внимание обращено на пожар, действующий в Одунунском наслеге, так как есть угроза для сайылыка.

Обсуждена ситуация с пожаром, который возник на территории бизонария «Тыымпынай» в Горном улусе. Мобильная бригада работает над устройством минерализованной полосы вокруг бизонария.

Также особого внимания требует лесной пожар на территории Качикатского наслега Хангаласского улуса, который действует на непосредственной близости от железнодорожных путей и разъезда «Олень». Сегодня на его тушении работает 48 человек.

Напомним, на территории республики указом главы Якутии Айсена Николаева от 23 июня 2021 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Призываем население соблюдать правила пожарной безопасности и не выезжать в лес.