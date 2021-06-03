03.06.2021
11:30
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Коронавирус

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19

В Якутии на 3 июня выявлено 101 новый случай коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 61 случаев;
  • Вилюйский район 7 случаев;
  • Амгинский район 6 случаев;
  • Мегино-Кангаласский район  5 случаев;
  • Хангаласский район 4 случая;
  • Горный, Мирнинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая;
  •  Верхоянский, Кобяйский, Ленский районы по 2 случая

За все время в республике зарегистрировано 38766 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса умер 1 человек. Всего с начала пандемии умерло 680 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 3 556 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 126 765  тестов.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 3 июня
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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