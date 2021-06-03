Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19

В Якутии на 3 июня выявлено 101 новый случай коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 61 случаев;

Вилюйский район 7 случаев;

Амгинский район 6 случаев;

Мегино-Кангаласский район 5 случаев;

Хангаласский район 4 случая;

Горный, Мирнинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая;

Верхоянский, Кобяйский, Ленский районы по 2 случая

За все время в республике зарегистрировано 38766 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса умер 1 человек. Всего с начала пандемии умерло 680 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 3 556 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 126 765 тестов.