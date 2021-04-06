Оперштаб сообщил количество новых заболевших коронавирусом в Якутии

На 6 апреля выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске — 19 случаев, Алданском, Вилюйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 183 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 016 977 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад.



По состоянию на 06.04.2021 в республику поступило всего 100 912 доз вакцин против коронавирусной инфекции.



Получили первую вакцинацию – 62 150 человек, в том числе за сутки — 1408. Вторую вакцинацию получили – 53 186 человек, в том числе за сутки – 341.



Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 14 784, вторую вакцинацию – 11 928.

Использовано 62,2 % от поступившей в республику вакцины.