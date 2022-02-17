Оперштаб сообщает

В Якутии за сутки выявили 1 557 новых случаев COVID-19. Лечение в стационарах получают 6,9% больных, в амбулаторных условиях – 93,1%. За последние сутки выздоровели 4 085 человек, передает региональный оперштаб.

— г. Якутск – 684 случая,

— Алданский район – 117 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 106 случаев,

— Ленский район – 60 случаев,

— Нерюнгринский район – 56 случаев,

— Томпонский район – 54 случая,

— Нюрбинский район – 49 случаев,

— Хангаласский район – 44 случая,

— Мирнинский район – 38 случаев,

— Вилюйский район – 37 случаев,

— Сунтарский район – 35 случаев,

— Таттинский район – 34 случая,

— Чурапчинский район – 31 случай,

— Амгинский, Верхоянский районы по 26 случаев,

— Эвено-Бытантайский район – 22 случая,

— Абыйский, Жиганский районы по 17 случаев,

— Среднеколымский район – 16 случаев,

— Олекминский район – 15 случаев,

— Горный район – 14 случаев,

— Анабарский район – 13 случаев,

— Аллаиховский, Намский районы по 12 случаев,

— Усть-Янский район – 10 случаев,

— Булунский район – 6 случаев,

— Верхневилюйский, Кобяйский районы по 2 случая,

— Оленекский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 438 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 093 423 теста.

За последние сутки госпитализировано 96 человек или 6,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 1 557 случаев.

За сутки 44,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 56,0%.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 589 266 человек (82,2% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 138 626 человек. Это 58,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.