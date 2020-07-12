12.07.2020
14:11
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Происшествия
COVID-19: Отстранен директор Томмотского психоневроинтерната
Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» в связи с выявлением в интернате, несмотря на введенный с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в интернате работает бригада врачей для оказания медицинской и практической помощи. Установлен и изолирован круг контактных лиц. Принимаются все необходимые меры.
Директор ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» временно отстранен от служебных обязанностей до окончания проверки.
Источник: Оперштаб РС (Я)
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