12.07.2020
14:11
296

Происшествия

COVID-19: Отстранен директор Томмотского психоневроинтерната

Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» в связи с выявлением в интернате, несмотря на введенный с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в интернате работает бригада врачей для оказания медицинской и практической помощи. Установлен и изолирован круг контактных лиц. Принимаются все необходимые меры.

Директор ГБУ РС(Я) «Томмотский психоневрологический интернат» временно отстранен от служебных обязанностей до окончания проверки.

Источник: Оперштаб РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх